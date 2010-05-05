Шевченко: Играть против «Шахтера» для меня – дело чести

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Шевченко выразил надежду на то, что боли в спине не помешают ему принять участие в матче 28-го тура чемпионата Украины с «Шахтером». Напомним, что для сохранения шансов на золотые медали киевлянам необходима победа. «Думаю, к среде я уже окончательно забуду о болезненных ощущениях и смогу думать лишь о принципиальном матче с горняками. Конечно, решать Газзаеву, но участие в предстоящем поединке для меня дело чести. Можете не сомневаться, что, выйдя на поле «Донбасс Арены», сыграю на максимуме возможностей», — цитирует Шевченко «Спорт-экспресс».