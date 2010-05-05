Шацких: «Динамо» выиграет у «Шахтера» с перевесом в один мяч

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких поделился своими ожиданиями от матча бело-голубых с "Шахтёром" в рамках 29-го тура чемпионата Украины. «Домашняя арена даст немного преимущества «Шахтёру». Но не удивлюсь, если в итоге всё решит везение в чью-то пользу. Однозначно матч будет интересным. Не уверен, что зрелищным, но любители футбольных битв получат удовольствие. Конкретного лидера атаки у «Шахтёра» сейчас нет. Есть пять-шесть футболистов, которые могут воспользоваться малейшим промахом защиты. Опасаться стоит Адриано, Виллиана, Жадсона, Косты, Фернандиньо, Гладкого. Думаю, в таком матче недостатков у «Шахтёра» попросту не будет. Даже в защите, которую много критиковали, будет порядок. Вот увидите. Надеюсь на психологический талант Газзаева. От того, как он сумеет настроить команду, и будет зависеть устойчивость команды. Не удивлюсь, если в подкатах будут стелиться даже те, кто никогда этого не делал (смеётся)… «Динамо» выиграет с перевесом в один мяч. Полагаю, киевлянам важно забить побыстрей, а потом отдать «горнякам» среднюю линию и играть на контратаках. По такой игре защита у «Шахтёра» становится уязвимой. Думаю, голевых моментов будет очень мало и важно реализовать даже не стопроцентный шанс, а 50-процентный», - приводит слова Шацких «Газета по-киевски».