Венгер согласился тренировать «Арсенал» до 2013 года

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер согласился остаться на своем посту до 2013 года. Венгер пока не подписал новый контракт с клубом, но дал руководству «Арсенала» устное согласие продолжить работу. Об этом сообщает интернет-издание Goal.com. Подписание договора состоится летом 2010 года. Как отмечает издание, согласие Венгера остаться в клубе должно убедить руководство «Арсенала» сохранить в составе команды ее лидеров - полузащитника Сеска Фабрегаса и форварда Робина ван Перси. Действующий контракт 60-летнего Венгера с «Арсеналом» заканчивается летом 2011 года. Венгер работает в лондонском клубе с 1996 года. За это время «Арсенал» трижды выиграл чемпионат Англии и четыре раза - Кубок страны. При этом за последние пять лет «Арсенал» не выиграл ни одного трофея. Зарплата Венгера составляет примерно пять миллионов фунтов (5,8 миллиона евро) в год. Предполагается, что по новому контракту тренер будет получать более высокую зарплату.