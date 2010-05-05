Кличко: Я готов на уступки, лишь бы бой с Хэем состоялся

26 апреля истек срок, отведенный IBF Владимиру Кличко, чтобы договориться об обязательной защите титула в бою с российским претендентом Поветкиным. В итоге федерация пошла на уступки, так как Владимир ведет переговоры с чемпионом мира по версии WBA Дэвидом Хэем. Объединительный бой Владимира Кличко (IBF/WBO/IBO) и Дэвида Хэя (WBA) может состояться в сентябре-октябре 2010 года. Тогда до конца года Владимир Кличко успеет провести обязательную защиту титула против Александра Поветкина. По словам Владимира, в контракте обязательно будет прописан матч-реванш, причем для каждой из сторон. Напомним, в прошлом году именно условия реванша британец (тогда еще не чемпион WBA) назвал кабальными. Тогда предполагалось, что в случае победы Хэя он даст реванш одному из братьев, а если снова победит – еще один реванш! «IBF дала нам еще некоторое время на переговоры с Хэем. Объединительный поединок всегда является приоритетом для любой из боксерских версий. Это прописано в их правилах. Мне дали «зеленый свет». Так же, как и Хэю. Вопрос о реванше против Руиса неактуален. Британец может проводить свободную защиту титула WBA. Я делаю все, чтобы условия были финансово выгодны Хэю. Я готов на уступки, которые позволят нашему поединку состояться. На этот раз Хэю ничего не мешает встретиться со мной. Конкурс заявок на бой с Поветкиным может быть объявлен только после того, как прояснится ситуация по Хэю. У нас есть несколько недель, чтобы договориться с британцем», – цитирует Владимира Кличко Сегодня.