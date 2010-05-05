У Кличко нашелся конкурент на бой с Хэем

Бывший чемпион мира в двух весовых категория поляк Томаш Адамек заявил, что готов к встрече с любым чемпионом супертяжелого дивизиона. Промоутер Адамека, Кэти Дува, подтвердила, что канал HBO заинтересован в его поединке с Дэвидом Хэем, в случае, если Хэю не удастся достичь соглашения с Владимиром Кличко. Сам Томаш Адамек высоко оценивает свои шансы в бою с Хэем и считает, что его точность и скорость помогут ему справиться с мощью Хэя. «Я готов к любому сопернику, но был бы рад, если бы поединок с Хэем стал реальностью. Моя скорость и точность стали бы залогом успеха в поединке с Хэем. Это был бы интересный и захватывающий бой, и руководство телеканала не беспокоилось бы по поводу зрелищности», – цитирует Адамека Boxingscene.com.