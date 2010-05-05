Ващук: В играх с «Динамо» всегда больше зарабатывали игроки «Шахтера»

35-летний защитник Владислав Ващук, которыей сейчас выступает за одесский «Черноморец», а до этого отдал много лет киевскому «Динамо» поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура чемпионата Украины, в котором «Динамо» встретится в Донецке с «Шахтером». «Это будет серьезный футбол, много болельщиков, игра до последней минуты. У команд очень серьезные традиции. Мне нравятся такие игры. Это всегда интересно, захватывающе, ажиотаж серьезный. И приятно когда ты побеждаешь. На трибунах болельщик заводит. Чем больше болельщиков, тем интересней играть. Запомнилось дерби, когда мы выигрывали 2:0, а сыграли 2:2, был еще дополнительный матч в Кривом Роге и там еще дополнительное время. И мы уступили. Сезон был очень тяжелый и еще очень тяжелый золотой матч. Он ни нам не нравился, ни «Шахтеру», но играть-то надо. Во-первых, жарко, во-вторых уже все мыслями были в отпуске. И тем более, выигрывая 2:0, никто не думал, что сыграем 2:2. Тогда мы, конечно, упустили чемпионство. После этих игр всегда больше зарабатывали футболисты «Шахтера». Независимо, как они сыграли. Например, в Киеве за ничью не платили, а в Донецке за ничью платили довольно неплохие деньги. Вот поэтому я стал девять раз чемпионом Украины, а «Шахтер» все-таки хоть и второй, но по заработкам они лучше выглядели. На выезде обычно играют на контратаках. В этом матче, я все же думаю, «Динамо» будет играть более агрессивно впереди. Потому что киевлянам нужно выигрывать, а не «Шахтеру». Донетчане будут навязывать свою мелкую игру. Есть вопросы к обороне «Шахтера», в атаке играют очень хорошо, а в защите не все так гладко. Если все-таки прессинговать и напрягать защитников, то будут ошибки. То же самое могу сказать и об обороне «Динамо». От арбитра очень много зависит. Я считаю что в таких играх лучше пенальти не ставить, потому что всегда пенальти будет неправильный. Куча камер, куча притязаний, что судья неправ. Я бы не хотел, чтобы судили иностранцы. Потому что иностранец приехал, неважно ему, кто там чего-то там. Например, у него симпатии к одному клубу, а к другому нет симпатий. Он как захотел, так отсудил. Кто с него спросит? Это безответственно. Поэтому однозначно нужно привлекать своих, но больше их контролировать. Опять-таки давать зарплату хорошую, чтобы они за эту зарплату держались. Это будет настоящее дерби. Не до первого мяча, думаю, будет больше одного мяча забито. «Шахтеру» хватит ничьи, но они не будут играть на ничью, так как понимают, что таким образом проиграют. А «Динамо» нужно агрессивно сыграть, и «Динамо» может это сделать», – цитирует Ващука Террикон.