Буряк: Почему в «Динамо» отказались от многого, что приносило успех?

Украинский тренер, а в прошлом полузащитник киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился своими ожиданиями от сегодняшнего матча 29-го тура чемпионата Украины «Шахтер» – «Динамо». «В бытность Советского Союза игры с «Шахтером» никогда не были принципиальными – обыкновенный матч для киевского «Динамо», даже проходной матч. А вот когда я работал тренером и в «Динамо», и в других клубах, то матчи с «Шахтером» носили уже совсем другой характер. Это был лидер нашей страны, один из ведущих клубов Украины. И он стал одним из ведущих клубов Европы, который выиграл Кубок УЕФА. В нынешнем «Динамо» мне бы хотелось увидеть тот динамовский футбол, который мы прожили, мы этот стиль делали клубу. Не понимаю почему отказались от многих вещей, которые приносили успех не одному поколению киевского «Динамо». Что касается предстоящего матча, то за результатом стоит чемпионское звание, имидж, Лига чемпионов. Думаю, будет праздник для людей. Не только праздник у одной стороны, которая выиграла, и трагедия для той стороны, которая проиграла. Хотелось бы увидеть футбол европейского уровня, потому что в этих командах есть исполнители, которые могут сделать спектакль», – цитирует Буряка Террикон.