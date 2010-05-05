Суд лишил прав российского хоккеиста

Мировой судебный участок Басманного суда Москвы лишил хоккеиста «Динамо» Даниила Маркова водительских прав на один год и семь месяцев за неподчинение милиционерам. «Рассмотрев административный материал в отношении Маркова, суд признал его виновным в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях «Неподчинение требованию сотрудника правоохранительных органов» и назначил ему наказание в виде лишения права управлять транспортным средством на срок 1 год и 7 месяцев», – сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. Как ранее сообщила пресс-секретарь начальника московской милиции Жанна Ожимина, 1 апреля примерно в 22.20 мск в районе дома 1 на Земляном валу столкнулись два автомобиля – Mercedes и «Жигули» 15 модели. «Из-за ДТП возникла «пробка» и сотрудник ДПС, который дежурил на перекрестке неподалеку, подошел к месту аварии, однако водитель Mercedes заблокировался в иномарке и отказался выходить», – рассказала Ожимина. На место происшествия был вызван наряд ГИБДД. «К этому моменту водитель иномарки уже вышел из машины и попытался убежать от милиционеров, – отметила она. – Однако мужчина был так пьян, что ему это не удалось, от прохождения медосвидетельствования водитель иномарки, которым оказался экс-звезда НХЛ, а ныне хоккеист «Динамо» Даниил Марков, отказался». Она подчеркнула, что на сотрудников ГИБДД, которые оформляли происшествие, Марков не нападал.