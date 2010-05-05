Суркис: Динамовцы получат солидную премию, если выиграют чемпионат

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о предстоящем матче чемпионата Украины с «Шахтером», заявив, что его команда должна показать все, на что способна, чтобы добиться положительного результата в Донецке и получить возможность сыграть в Золотом матче, передает «Блик». «Мы встретились с командой. Поговорили друг с другом, с главным тренером. Накачивать перед такой игрой, конечно же, никого не надо. Все ребята прекрасно понимают важность игры в Донецке. Нам надо выиграть, чтобы перевести золотую гонку в овертайм», - сказал Суркис. «Это самый принципиальный матч чемпионата на красавце-стадионе. «Шахтер» будет иметь мощную поддержку, но и за нас в Донецке поболеют 2,5 тысячи фанатов. Все ждут яркой игры, ведь встречаются команды, которые представляют Лигу Чемпионов», - добавил он. «Футболисты получат солидную премию, если выиграют чемпионат. А что касается игры с «Шахтером». Пусть это останется внутри нашей команды», - отметил президент киевского клуба. «Увы, но в своем оптимальном и боевом составе в Донецке мы уже не сыграем. Дисквалифицированы Алмейда и Еременко. Сломался Хачериди. Только-только набирает форму Олег Гусев. Но тем и интересней будет ребятам доказать, что мы можем и должны бороться за чемпионство», - сказал Суркис. «После игры с «Закарпатьем» у Шевченко болела спина. Он срочно полетел в Германию к доктору. Андрей сказал, что процедуры ему помогли, и он чувствует себя намного лучше. Уверен, что опыт такого игрока нам очень поможет», - добавил он. «Я не акцентирую внимание на иностранном арбитре. В Италии очень квалифицированные судьи. Самое главное, чтобы он не поддался давлению трибун, не свистел попусту, а дал командам показать свою скорость и бойцовские качества. «Шахтер» хотел играть с иностранным рефери - и я пошел ему навстречу. Для нас сейчас куда важнее показать в Донецке свою игру и выиграть у «Шахтера» через не могу», - подытожил президент «Динамо».