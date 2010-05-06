«Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины

«Шахтер» - «Динамо» - 1:0 Гол: Илсиньо (15). Донецкий «Шахтер» против киевского «Динамо». Валерий Газзаев, которого за отсутствие яркой игры не критикует только ленивый, против Мирчи Луческу, которого родные болельщики относительно недавно «поздравляли» баннерами где-то даже вульгарного характера. Российский специалист продолжает гнуть свою линию, румын также выдержал гонения, выиграл Кубок УЕФА, а ныне возглавляет лидера нашего национального чемпионата (так, по крайней мере, было перед стартовым свистком). На кону стоял титул, причем, если хозяева имели определенное право на относительную ошибку (например, ничья; даже поражение, ведь и тогда шансы стать сильнейшим у «Шахтера» оставался), то для гостей это был матч жизни или смерти, ведь после поражения «Динамо» становилось экс-чемпионом. Поединок динамовцы начали как-то безалаберно – полная растерянность, неточные передачи даже ближнему, никакого контроля над мячом. Соперник за три стартовые минуты дважды ворвался в чужую штрафную, от шума трибун закладывало в ушах, но до завершающего удара дело не дошло. Благо с нервами гости совладали довольно быстро, и на поле развернулась равная борьба. «Горняки» при позиционных атаках конкурента оборонялись в десять человек – нацеленные на атаку бразильцы не чурались черновой разрушительной работы. Ближе к исходу четверти часа игровой инициативой владел уже чемпион, но три кряду угловых – не довод в битве грандов лиги. Сделать что-то больше донецкая оборона не позволяла, а вот киевская... Любой гол – результат ошибки, но не столько же делать серьезных промахов в одной игровой фазе, тем паче в исполнении столь титулованной команды. Фернандиньо после паузы бросил в прорыв по флангу Срну, тот прострелил, и, если Луис Адриано на ближней штанге пробить, как следует, не сумел, то Илсиньо расстрелял пустые ворота из центра вратарской, а в радиусе трех метров не было ни одного соперника. Каждое звено этой атакующей цепочки на 15-й минуте имело время не только на обработку мяча, но и на просчет лучшего варианта событийного ряда. После такого потрясения справиться с эмоциями было непросто. Вукоевич заработал свою желтую карточку за банальную грубость в трех десятках метров от родных ворот, а вот Кучер от чрезмерного желания забить в контратаке подкатился под уже поймавшего мяч вратаря. Судья и до этого не бездействовал, но именно сейчас просматривалась разница в классе наших и иностранных служителей Фемиды. Итальянец работал четко и незаметно, а рычаги управления не терял ни на секунду. Так что давайте не будем обвинять журналистов в незнании футбольных правил и разжигании недовольства народных масс. Ликбезы и семинары нужно проводить именно для украинских судей – учиться не зазорно и в 40 лет, уж извините за лирическое отступление. Ответный удар «Динамо» могло нанести на 26-й минуте: после прострела Милевский так пробил головой, что даже бушующий стадион на мгновение затих, но мяч ушел мимо створа донецких ворот. Полторы минуты спустя уже Нинкович разрядил свою «пушку», но мяч снова ушел мимо цели. Моменты получились острыми и запоминающимися, «Динамо» больше контролировало мяч, но для развития атак нужна командная скорость, а вот ее не было вовсе. Не от хорошей жизни Михалик на 39-й минуте решился на удар с трех десятков метров, а Пятов неуверенным приемом пощекотал нервы. «Шахтер» мог себе позволить играть вторым номером, на удержание, помня о стратегической задаче (не проиграть), но переполненные трибуны (все-таки 52 518 человек – официальная цифра), устроившие волну в три яруса, гнали «горняков» вперед. В массовом представлении не участвовал разве что паренек с национальным флагом... Бразилии. По оранжевой раскраске нетрудно догадаться, за каких представителей этой страны он переживал, но стоял как вкопанный, боясь шелохнуться и спугнуть Фортуну. Хозяева первый тайм выиграли. Второй тайм «Динамо» начало с новым человеком на позиции центрального бека и с натиска на ворота противника. «Шахтер» много оборонялся, причем в разрушении участвовал и Луис Адриано, а перевести дух удавалось при широком розыгрыше мяча от одной бровки к другой. Что должно было насторожить, так это большое количество нарушений правил со стороны хозяев. Однако у любой медали всегда две стороны, и реальный шанс забить второй мяч со стандарта на 55-й минуте имелся у «горняков». Срна всех отодвинул от мяча, но ударил совсем не как мастер подобных штрафных. После этого укола от былого настроя киевлян атаковать и только атаковать не осталось и следа. «Шахтер» не шел большими силами вперед, отдельные акции проводили до четырех человек, но и этого количества хватало, чтобы держать оборону оппонента в постоянном напряжении. Например, на 62-й минуте не повезло Илсиньо, ведь после его удара мяч рикошетом от ноги защитника ушел за лицевую в метре, а то и меньше от ворот. На экваторе второй половины Мирча Луческу показал «кровожадность», когда поменял «наевшегося» Виллиана на не признающего авторитетов и жаждущего играть в стартовом составе Дугласа. Рокировка вызвала воодушевление на трибунах, ведь этот паренек уже успел заслужить любовь и уважение. «Джокер» показал себя на 69-й минуте, когда оставил в дураках опекуна на левом фланге и выложил мяч под удар партнеру. Бил Илсиньо, бил с убойной позиции с линии штрафной и ударил так, что принявшая на себя мяч перекладина, казалось, еще долго звенела. Финальную точку на 75-й минуте и опять же после флангового заброса Дугласа мог ставить Жадсон, но скорости не хватило, а удар бразильца был заблокирован. «Динамо» за все прошедшее время ни одного подобного момента создать не сподобилось. Главная проблема была в средней линии, точнее в отсутствии новых идей и «живости» у столичных хавбеков. На 79-й минуте совсем некрасиво поступил Луис Адриано, наступив на лежачего Вукоевича. Однако арбитр этот момент упустил из своего внимания, а потому мгновенно закралась крамольная мыслишка о бурной, быть может даже с драками, концовке нашего классико. Фолов моментально прибавилось. Валерий Газзаев пошел ва-банк только за десять минут до конца, когда выпустил на поле третьего номинального форварда Зозулю. Вот только вскоре Шевченко заработал «горчичник» за подкат сзади. Именно после этого эпизода на трибунах донецкие болельщики стали поздравлять друг друга с пятым чемпионским титулом родного «Шахтера». Итальянский рефери отработал этот матч по всем пунктам футбольных правил до самого конца. И когда Хачериди в который раз не справился с опекой Луиса Адриано (и откуда у бразильца взялось второе дыхание!), то назначил пенальти. «Приговор» пошел выполнять Жадсон, бил сильно и наверняка, но Шовковский показал себя молодцом, оставив своей команде призрачную надежду на невероятную развязку матча. Ничего подобного не произошло, хотя в последнюю атаку гостей ходил даже Шовковский. Киевское «Динамо» после очной дуэли вынуждено отдать в руки своего главного исторического конкурента на внутренней арене переходящее чемпионское знамя. Конечно, поклонники столичного коллектива не согласятся, но «оранжево-черная» команда на сегодняшний день сильнее. sport.ua