«Интер» выиграл Кубок Италии

Миланский «Интер» стал обладателем Кубка Италии по футболу сезона 2009/2010, передает информагентство ANSA. В финальном матче в среду, 5 мая, миланский клуб переиграл «Рому» со счетом 1:0. Единственный мяч, принесший миланцам победу, был забит на 40-минуте матча - отличился аргентинский нападающий «Интера» Диего Милито. Примечательно, что матч «Рома» заканчивала вдесятером - в концовке встречи с поля был удален многолетний лидер римлян Франческо Тотти, вышедший на поле в начале второго тайма. «Интер» стал обладателем Кубка Италии в шестой раз за свою историю. Последний раз миланцы побеждали в этом турнире в сезоне 2005/2006. В этом году «Интер», возглавляемый португальцем Жозе Моуринью, имеет шанс выиграть сразу три основных трофея за сезон - помимо уже завоеванного кубка Италии, миланцы борются за победу в чемпионате Италии и Лиге чемпионов. В итальянском первенстве за два тура до конца «Интер» лидирует с отрывом в два очка от единственного преследователя - все той же «Ромы». А в Лиге чемпионов 22 мая миланцы сыграют в финале, где встретятся с мюнхенской «Баварией». Фаворитом финальной пары главного европейского турнира эксперты называют «Интер», выбивший в полуфинале рекордсмена прошлого года — испанскую «Барселону». Lenta.ru