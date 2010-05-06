Газзаев: Чемпионство мы потеряли не в матче с «Шахтером»

После матча с «Шахтером» главный тренер «серебряного» призера Украины образца сезона 2009/2010 Валерий Газзаев ответил на вопросы журналистов. - Поздравляю «Шахтер» с чемпионством. Желаю ему успешных выступлений в Лиге чемпионов. Что касается нас, то, к сожалению, мы этот турнир начнем с квалификации, но, тем не менее, будем готовиться. Думаю, что мы чемпионство потеряли не в сегодняшнем матче, а гораздо раньше, когда у нас был достаточно хороший задел и отрыв. Поэтому винить нужно только самих себя. Вот и все. Но это ни в коем случае не умаляет достоинств «Шахтера», который выиграл чемпионат, потому что чемпионом становится та команда, которая действительно занимает первое место в турнирной таблице. - При счете 0:0 был, мягко говоря, спорный момент, тянувший на пенальти, когда Нинкович попал мячом в руку Кучера. Этот момент мог повлиять на чемпионство… - Я с вами согласен. Но что я могу? Только возмущаться, не более того. - В чем причина сегодняшнего поражения? - Сегодня играли две очень хорошие команды. Наверное, нас подвело исполнительское мастерство, потому что в первом тайме провалили контратаку с правой стороны. У нас также были возможности в первом тайме. Но, наверное, проиграли потому, что «Шахтер» больше заслуживал победы, чем мы. - Есть надежда, что вы, независимо от своих агрессивных болельщиков и некоторых глупых журналистов, будете продолжать вами начатое дело? - Я профессиональный тренер, и свою работу делаю так, как считаю нужным. Все стараюсь делать высокопрофессионально. А если мы будем слушать какие-то разговоры… На каждый роток не накинешь платок. Всегда будут довольные и недовольные. Это жизнь. Еще раз поздравляю вас и желаю удачи. shakhtar.com