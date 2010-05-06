«Мерседес» объявил о начале сотрудничества с Autonomy

«Мерседес» объявил о том, что начинает сотрудничество с компанией Autonomy – одним из европейских лидеров в разработке программного обеспечения. «Мы рады подтвердить начало сотрудничества с Autonomy. «Формула-1» – один из наиболее технически развитых видов спорта в мире, это является отличной средой для продвижения Autonomy – компании, разрабатывающей инновационные технологии. Это партнерство поможет обеим сторонам», – цитирует управляющего директора команды Ника Фрая пресс-релиз «Мерседеса». sports.ru