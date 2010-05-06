Луческу: Кроме эпизода с Милевским у «Динамо» сложно что-то вспомнить

Главного тренера «Шахтера», ставшего за тур до окончания чемпионата обладателем золотых медалей, журналисты на послематчевой пресс-конференции приветствовали громкими аплодисментами. - Большая поддержка, наверное, - это та разница, которая была между нами и «Динамо». Стадион-красавец, забитый под завязку… В первую очередь это заслуга наших болельщиков. Когда в Киеве откроется такой же стадион, хотелось бы, чтоб он заполнялся так же, как и наш. От этого выиграет весь чемпионат Украины. Хочу поблагодарить команду, тренерский состав, всех тех, кто был с нами рядом постоянно и сопутствовал этому успеху. И самое главное, хотел бы поздравить президента клуба, любовь которого к этому городу, к «Шахтеру», футболу вообще - безмерна. Он сделал этот большой праздник на стадионе. Президент заслуживает отдельных аплодисментов от всех нас. Эта победа обязывает нас выступить намного лучше в Лиге чемпионов. Теперь мы стали гораздо опытнее. Те молодые ребята, которые пришли в команду шесть лет назад, поднабрались международного опыта, и, будем надеться, он им поможет в Лиге чемпионов. Думаю, очень важно за шесть лет выиграть четыре чемпионата. Это сложно и важно. Из тех, кто вместе со мной завоевал первый чемпионский титул в Украине, сегодня на поле были Срна и Хюбшман. А Дуляй, Рац и Левандовски были на скамейке запасных. Приходят новые игроки, уходят некоторые важные персоны, но от этого команда не страдает. Мы играем, может быть, лучше. Мы должны становиться машиной, которая в каждой игре отдает максимум возможностей и сил, и в дальнейшем выигрывать титулы. По игре, думаю, мы заслуживаем сегодня победы. Мы создали больше моментов у ворот соперника, чем он у наших. Сложно вспомнить что-то другое, кроме того эпизода, когда Милевский пробил мимо штанги в первом тайме. Хотел бы поздравить команду с хорошей организацией игры, тактической дисциплиной. Мы хорошо сегодня отбирали мяч. Если пять лет назад пришедшие к нам бразильцы не были привыкшими к такому типу единоборств, то сейчас им можно поаплодировать. Поздравляю и всех тех, кто сегодня не вышел на поле. Они полностью интегрировались в нашу команду и точно так же сопутствовали нашему успеху сегодня. - Мистер Луческу, вы неоднократно выигрывали чемпионат Украины. В чем вы находите мотивацию для себя? И скажите, почему ваш костюм еще не испачкан шампанским? - Мы не готовились, и поэтому шампанского в нашей раздевалке не было. Изначально перед нами сегодня стояла цель выиграть игру. Поэтому и шампанского не было. А что касается мотивации, то она у меня одна – любовь к футболу, которая никогда не пропадет. Если только это случится, я, наверное, подниму руки и сдамся. - Разрешите еще раз вас поздравить с чемпионством! Скажите, означает ли сегодняшняя победа то, что некоторые ведущие футболисты уйдут в отпуск раньше остальных? - Нет, пока мы не сыграем оставшийся тур, ни у кого никакого отпуска не будет. Меня с большим трудом уговорили сделать на завтра выходной. По идее мы должны были завтра собираться на тренировку. Болельщики в Симферополе ждут чемпиона страны, а значит, и чемпионской игры. Ни в коем случае там не будет какой-то расслабленности. Мы сейчас еще больше ответственны, потому что это и есть уважение к публике, которая придет на стадион. - Я представитель румынской прессы, и могу вам сказать, что все болельщики 20 лет ждут с нетерпением, когда вы вернетесь в свою страну после тех успехов, что вы добились в последнее время и в Турции, и в Украине, - вернетесь поднять румынский футбол. Когда это может произойти? - Наверное, это случится во второй жизни. - Чьей? - Моей, разумеется. - Как вы оцените сегодняшнее судейство? - Сложно сказать, был ли там пенальти. Борьба была. Но сложно оценить. Если говорить в целом, то арбитр отсудил на высоком уровне. Он не давал ни одной из команд перейти грань регламента, если нужно было – он давал карточку, если свистел – значит, так надо было. Думаю, он справился с такой тяжелой и эмоциональной игрой. В какой-то мере он преподал урок, как нужно судить. - После поражения в Киеве ваша команда взяла чемпионский реванш в Донецке. Не думаете ли вы, что соперник был ослаблен отсутствием фланговых футболистов Каддури и Еременко? - Сегодня киевляне играли тем составом, который был у них в наличии. Анализируя все игры, готовясь к сегодняшнему матчу, я заметил, что сейчас играли более опытные игроки: в центре обороны - Бетао и Юссуф, быстрые, агрессивные, хорошие в единоборствах. Два опорных хава, хорошо подготовленные физически, и плюс атакующая четверка: Шевченко, Нинкович, Ярмоленко и Милевский… Не могу сказать, что какие-то игроки могли усилить их сегодняшний состав. Думаю, это был один из лучших составов, который они могли выставить в чемпионате. Он был укомплектован оптимально. Если искать, кто мог бы сегодня еще сыграть, то, может быть, Алмейда, но он еще в принципе ребенок. - Президент клуба уже успел сказать вам пару слов по поводу чемпионства. Что это были за слова? - Вы же видели, он поздравил нас на поле. Этого достаточно. А дальше поздравления еще, может быть, будут. Есть еще три дня, нужно обсудить, что будем делать в следующем чемпионате, в наступающем футбольном году. Мы еще не обговаривали подготовку команды в предстоящем межсезонье. У нас много моментов, которые нужно обсудить. Нас ведь еще ждет игра в Суперкубке Украины. Наверное, впервые это обойдется без «Динамо». Потом нам надо освоить очень насыщенную программу, чтобы подготовится к сентябрьским матчам Лиги чемпионов. Нужно будет подбирать спарринг-партнеров очень высокого уровня. Если в этом году мы не выйдем из группы, никаких извинений нам не будет. - У меня вопрос к Александру Спиридону. Александр Федорович, недавно вы подтвердили свою тренерскую лицензию. Нет ли у вас желания перейти к самостоятельной тренерской работе? Александр Спиридон: - Из таких команд, как «Шахтер», не уходят. Рядом с Мистером я чувствую себя довольно комфортно. Я очень люблю этот клуб и даже не хочу это обсуждать. - Мистер Луческу, казалось, что пару раз просил замены Фернандиньо. В чем дело, не расскажете? - Он провел много скоростной работы сегодня, поэтому сказались мышечные нагрузки. В мышцах скапливалась молочная кислота, она не успевала выйти, поэтому пару раз его хватали судороги. Он попросил замену, но потом подумал и сказал, что все нормально. Меня удивляет только одно, почему Дунга не обращает внимания на Фернандиньо и не вызывает его в национальную сборную. Неужели в середине поля есть игроки сильнее его? shakhtar.com