Мухортова и Бланшар будут выступать за Россию

Заслуженный тренер России Олег Васильев подтвердил, что новым партнером Марии Мухортовой будет французский фигурист Жером Бланшар. «В качестве потенциального партнера для Маши мы рассматривали два очень хороших варианта: Бланшара и российского фигуриста Сергея Карева. Карев очень хорошо себя проявил на тренировках, но у него есть проблемы со здоровьем. Зато у Бланшара все медицинские показатели в норме. Они с Машей катались вместе два с половиной дня. По внутренним ощущениям, ребятам было комфортно. Внешне пара тоже смотрелась очень прилично и должна работать до Олимпиады в Сочи. Что касается гражданства, мы планируем выступать только за Россию. Уже в ноябре-декабре вы должны увидеть в исполнении Мухортовой и Бланшара рабочие прокаты», – приводит слова тренера «Советский спорт».