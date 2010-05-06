Великова: Никогда бы не поставила в пару Бланшара и Мухортову

Заслуженный тренер Людмила Великова считает, что Марии Мухортовой будет непросто кататься с новым партнером – французом Жеромом Бланшаром. «Думаю, они будут смотреться намного хуже, чем с Максимом Траньковым. Если у Бланшара не получилось с Воробьевой, то с Мухортовой тоже вряд ли получится. Я бы их никогда не поставила и искала бы среди своих. Но это решение Олега Васильева, и обсуждать его, не зная деталей, сложно. Мухортова – очень высокая девочка, и ей в принципе трудно подобрать партнера. Думаю, именно по этой причине и выбрали француза. Было бы больше вариантов, думаю, выбор пал бы на другого фигуриста. Надо посмотреть их в деле. По крайней мере, через год будет точно виден результат. В спорте все бывает. Иногда смотришь – пара совсем никудышная, но через какое-то время они начинают кататься и понимаешь, что они идеально подходят друг другу», – приводит слова Великовой Infox.