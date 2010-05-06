Шевченко: Кроме желания борьбы, хорошего футбола мы не показали

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Шевченко прокомментировал поражение от «Шахтёра» (0:1), после которого донецкий клуб стал чемпионом Украины. «Прежде всего, хотелось бы поздравить «Шахтер» с победой и с выигрышем чемпионства. У нас был шанс, но мы его не использовали. Действительно, игра была очень тяжелая, к сожалению, у нас было не так много моментов. Но я думаю, ребята старались и боролись до конца. Хочется поблагодарить болельщиков, которые приехали в Донецк поддержать команду такой внушительной группой. Я уверен в том, что ребята постарались, чтобы результат матча был совершенно другим, но это футбол, поэтому поздравим «Шахтер». Что касается пропущенного гола, то я думаю, что там была наша ошибка. После неудачного паса поперек поля последовала контратака, следствием чего стал гол в наши ворота. Было очень важно не пропустить в первом тайме, поскольку отыгрываться против этой команды очень тяжело. Они всегда очень удачно используют пространство, в особенности быстрые игроки передней линии. У нас были некоторые моменты, которые, к сожалению, мы не смогли использовать. А, в целом, кроме желания борьбы, хорошего футбола мы не показали», – приводит слова Шевченко официальный сайт киевского «Динамо».