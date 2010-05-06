«Хиспания» планирует отказаться от услуг «Даллары» в 2011 году

Руководитель «Хиспания Рейсинг» Колин Коллес заявил, что команда планирует сама заняться разработкой болида 2011 года. «Следующий шаг в планах команды – разработать собственную программу развития, чтобы машину 2011 года проектировать собственными силами. Постараемся сделать этот болид как можно быстрее, но, рано или поздно, придется переключить внимание на следующий чемпионат. У «Форс-Индии» переход к подобной схеме работы занял пять лет. Мы попробуем уложиться в три», – цитирует Коллеса Motorsport.