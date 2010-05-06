После сборной России Адвокат отправится на пенсию

Будущий главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат заявил, что после работы в России он завершит тренерскую карьеру. Отвечая на вопрос о том, мог бы он в будущем возглавить другую сборную, 62-летний Адвокат сказал, что после работы в России он будет «слишком стар для этого». Об этом пишет газета «Спорт Экспресс». Адвокат подчеркнул, что он уже обговорил детали соглашения с руководством Российского футбольного союза (РФС). По словам голландского специалиста, ему представился шанс возглавить «одну из сильнейших сборных мира». Адвокат, в сезоне-2009/10 работавший с голландским АЗ, сказал, что больше он никогда не будет тренировать клубные команды. Адвокат отметил, что он уже «немолод для клубной работы» и выразил надежду, что АЗ ждет хорошее будущее. О том, что Адвокат возглавит сборную России, будет официально объявлено в ближайшие несколько недель. Голландец подпишет с РФС двухлетний контракт. Ради работы в России Адвокат расторг соглашение со сборной Бельгии.