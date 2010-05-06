Кубком Италии завладел «Интер»

Миланский «Интер» стал обладателем Кубка Италии, обыграв в финале «Рому». Игра, которая состоялась в Риме, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Жозе Моуринью. Победный мяч на 40-й минуте забил Диего Милито. Наставник миланского «Интера» Жозе Моуринью не скрывал своей огромной радости после победы над «Ромой» со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Италии, передает Gazzetta dello Sport. «Интер» в шестой раз выигрывает Кубок Италии. Ранее ему это удавалось в 1939, 1978, 1982, 2005 и 2006 годах. Теперь «Интеру» осталось выиграть чемпионат Италии и Лигу чемпионов, чтобы оформить золотой хет-трик. В серии А за два тура до финиша «нерадзурри» лидируют, опережая на два очка все ту же «Рому». А в Лиге чемпионов миланскому клубу предстоит сыграть финальный матч против мюнхенской «Баварии».