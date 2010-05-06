Чемпионом Франции спустя 18 лет стал «Марсель»

В 36-м туре чемпионата Франции команда Дидье Дешама обыграла «Ренн» со счетом 3:1 и за два тура до финиша гарантировала себе первое место. Авторами голов в «золотом» матче у победителей стали Габриель Хайнце, Мамаду Ньянг и Лучо Гонсалес. «Я очень счастлив, но не собираюсь плясать на столе. К тому же танцор из меня плохой, - передает слова Дешама после «золотого» матча Reuters. - Мне удалось добиться от игроков понимания, что они должны упорно работать на команду, а не только на себя, и порой рвать жилы». После этой победы у «Марселя» стало 75 очков, он на 8 баллов опережает ближайших преследователей – «Лилль» и «Осер», у которых по 67 баллов. «Марсель» стал 9-кратным чемпионом Франции, до этого он выигрывал титул в 1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992 годах. В 1993 году «Марсель» также стал чемпионом страны, но был лишен титула из-за участия в договорных матчах.