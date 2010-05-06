Двукратного олимпийского чемпиона дисквалифицировали

Двукратный олимпийского чемпиона-2010 Ли Джон Су и вице-чемпиона Игр в Ванкувере Квак Юн Ги дисквалифицированы на два года за то, что вели нечестную борьбу во время чемпионата Южной Кореи по шорт-треку, который состоялся в марте этого года, сообщает AP. Спортсмены имеют право подать апелляцию в течение ближайших семи дней. Чиновник, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что, скорее всего, их апелляция будет удовлетворена. «Окончательного решения ещё не последовало. Этот запрет будет иметь самые тяжёлые последствия для продолжения карьеры молодых звёзд. Поэтому я уверен, что они смогут найти выход из этой ситуации», – сказал информатор.