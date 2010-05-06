Легендарный советский хоккеист отмечает свой юбилей

Легендарному советскому хоккеисту, двукратному олимпийскому чемпиону, заслуженному мастеру спорта Вячеславу Старшинову исполняется 70 лет. Прославленного спортсмена поздравил Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев: «Связав свою жизнь со спортом, Вы достигли в хоккее выдающихся результатов. Благодаря блестящей технике, мастерству и упорству не раз становились чемпионом страны в составе московского «Спартака». А как игрок сборной СССР – дважды завоевывали олимпийское «золото». Коллеги ценят Вас как опытного тренера и педагога, уделяющего большое внимание воспитанию талантливой молодежи».