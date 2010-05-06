Формула-1. Шумахер: Раньше я был нервным, а теперь более расслаблен

Пилот «Мерседеса» Михаэль Шумахер заявил, что не стал менее серьезно относиться к выступлениям в «Формуле-1», несмотря на изменившийся подход к гонкам. «Думаю, многие заметили, что, если в прошлом я был нервным и напряженным, то сейчас я более расслаблен. Раньше мне часто не удавалось сохранить спокойствия. Но я не стал менее серьезно относиться к «Формуле-1», все также виню себя в неудачах. В этом отношении ничего не изменилось. Узкие передние покрышки, как сухие, так и дождевые, мне мало знакомы. Каждому пилоту нужно знакомиться с их поведением, а у соперников было определенное преимущество в этом плане», – цитирует Шумахера Frankfurter Allgemeinen Zeitung.