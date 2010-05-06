За «Локомотив» сыграл футболист с неизвестной фамилией

Полузащитник столичного «Локомотива» Алан Гатагов, вышедший на замену в матче девятого тура чемпионата России с подмосковным «Сатурном» (0:1), выступал в футболке, на которую его фамилия была нанесена с ошибкой. Гатагов появился на поле на 69-й минуте встречи вместо Дениса Глушакова, но изменить ход неудачно складывающего матча так и не сумел. Более того, перед самым финальным свистком Гатагов получил желтую карточку. Правильно или нет записал фамилию «железнодорожника» к себе в записную книжку главный арбитр игры Евгений Турбин, неизвестно. Вероятно, если бы матч закончился благополучно для «Локо», то на курьез представители команды ответили бы с юмором, однако москвичам сейчас не до шуток - коллектив Юрия Семина занимает лишь шестое место в турнирной таблице, поэтому на официальном сайте клуба никакой реакции на произошедшее пока нет.