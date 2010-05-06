Саленко продает свою «Золотую бутсу»

Бывший нападающий сборной России и киевского «Динамо» Олег Саленко собирается продать свою «Золотую бутсу», которую он получил как лучший бомбардир чемпионата мира 1994 года. «"У меня появилось предложение из ОАЭ. Шейхи предлагают за «Золотую бутсу» полмиллиона долларов. При этом арабские магнаты утверждают, что будут относиться к ней как к реликвии, установив статуэтку в местном музее на всеобщее обозрение. А также в их ближайших планах организовать в Эмиратах турнир, который будет носить название «Золотая бутса». У меня был небольшой бизнес, который в период кризиса пошатнулся. Кредиты капают, нужно что-то делать. Я могу обойтись и без продажи своего приза, ситуация у меня не самая плачевная, но перед предложением арабов устоять сложно. Хочу, чтобы «Золотая бутса» осталась на Украине или в России. Если кто-то предложит за мой бомбардирский трофей такую же сумму, арабам откажу. Пока беру паузу на несколько недель – жду предложений с постсоветского пространства», - приводит слова Саленко газета «Блик».