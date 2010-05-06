Дель Потро прооперировали

Пятая ракетка мира аргентинец Хуан Мартин Дель Потро после того, как терапия не принесла ощутимых результатов, был прооперирован на запястье правой руки. Как сообщает аргентинское агентство Telam, ожидается, что аргентинец выбыл из строя еще как минимум на четыре следующих месяца и вряд ли сможет защитить титул на US Open. Если все так и будет, и аргентинец пропустит середину сезона, он покинет Топ-20. «Как вы все понимаете, это не самый счастливый период в моей жизни. Но я привык преодолевать трудности, и я найду в себе силы, чтобы все это преодолеть и двигаться дальше. Все это время я надеялся, что обойдется без операции, прошел разные способы лечения, но травма оказалась слишком серьезной», – цитирует Дель Потро New York Times.