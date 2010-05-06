Федерер: На «Ролан Гаррос» буду одним из главных фаворитов

Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, выступающий на турнире в Эшториле, поделился мыслями о своих преспективах на «Ролан Гаррос».. «Я вновь буду одним из главных фаворитов. Защищать титул – всегда что-то особенное. Это не облегчает задачу, но по крайней мере ты знаешь как это делается, и я думаю, это дает некоторое преимущество. В прошлом году у меня были очень трудные матчи, и, я думаю, в этом и есть «Ролан Гаррос» – бороться, сражаться, когда игра складывается не в твою пользу, выдержать это физически и психологически», – цитирует Федерера Tennis.com