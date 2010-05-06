Ф/катание. Жубер остался без тренера

Экс-чемпион мира Бриан Жубер завершил сотрудничество с тренером Лораном Дюпуи. Инициатором разрыва выступил Дюпуи, официальная причина – «по личным мотивам». Жубер и Дюпуи начали работать в апреле 2009 года, под руководством тренера фигурист стал 16-м на Олимпиаде в Ванкувере и 3-м на чемпионате мира в Турине. Согласно заявлению Федерации фигурного катания Франции, Жубер после пятинедельного отпуска планирует провести летнюю подготовку за рубежом. Главной целью для француза станет создание двух программ на следующий сезон, сообщает L’Equipe.