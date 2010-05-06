Лю Сян пропустит этап Гран-при в Японии из-за травмы

Олимпийский чемпион Лю Сян пропустит Гран-при IAAF, который пройдет в Японии в предстоящие выходные, из-за травмы ахиллова сухожилия. «Мы получили подтверждение, что он усугубил травму, полученную в прошлом месяце, и ему необходим курс реабилитации», – приводит слова представителя Японской ассоциации легкой атлетики Reuters. Лю Сян намерен сосредоточиться на подготовке ко второму этапу «Бриллиантовой лиги», который пройдет в Шанхае 23 мая. В Китае он сразится со своим главным соперником Дэйроном Роблесом.