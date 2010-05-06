Испанский тренер предложил запереть судью в морозилке

Главный тренер испанского футбольного клуба «Вальядолид» Хавьер Клементе после матча чемпионата страны с мадридским «Атлетико» (1:3) предложил запереть в морозилке главного арбитра этой встречи Айсу Гамеса. Клементе раскритиковал судью, который, по мнению тренера, не назначил три пенальти в ворота «Атлетико». Об этом пишет испанское издание El Mundo Deportivo. По словам Клементе, судья «уничтожил» «Вальядолид». Тренер подчеркнул, что Гамес несколько раз несправедливо фиксировал офсайды у игроков «Вальядолида». Клементе выразил мнение, что за такое судейство арбитра стоило бы положить в морозилку, наполненную червями-нематодами. Клементе сказал, что если бы не арбитр, «Вальядолид» бы обыграл «Атлетико». Тренер подчеркнул, что теперь его команде необходимо будет в последнем туре обыграть на выезде «Барселону». За два тура до конца чемпионата Испании сезона-2009/10 «Вальядолид», в активе которого 33 очка, занимает 19-е, предпоследнее место. Для того, чтобы сохранить место в примере (высший дивизион), «Вальядолиду» необходимо в оставшихся матчах с «Расингом» и «Барселоной» набрать как минимум четыре очка.