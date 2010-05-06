Тотти: Балотелли поливал грязью меня, мой город и болельщиков «Ромы»

Капитан «Ромы» Франческо Тотти объяснил свое поведение в матче финала Кубка Италии с «Интером» (1:0), когда он в конце игры ударил игрока черно-синих Марио Балотелли. «Нельзя постоянно игнорировать оскорбления в свой адрес, нельзя спокойно слушать, как поливают грязью тебя, твой город, его жителей. Более того, все провокации идут от одного человека. Я ударил Балотелли, потому что он дважды меня словесно атаковал, а также за то, что он сделал в прошлом году на «Сан-Сиро». Я этого не забыл (в прошлом году в матче на «Сан-Сиро» Балотелли оформил дубль в ворота «Ромы», – прим. Sports.ru)», – приводит слова Тотти Football Italia. sports.ru