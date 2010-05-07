Российской чемпионке мира запретили плыть в двух шапочках

Российской чемпионке мира по плаванию Юлии Ефимовой запретили выступать в двух шапочках на проходящем в Москве чемпионате России. По словам Ефимовой, 6 мая ей пришлось плыть дистанцию 100 метров брассом в одной шапочке, и это помешало спортсменке показать все, на что она способна, сообщает агентство «Весь спорт». Пловчиха рассказала, что она всегда плавала в двух шапочках. Почему ей запретили делать это на чемпионате России, Ефимова не уточнила. «Ну, и представьте: плыву - и думаю не о технике, не о скорости, не о времени, а о том, как бы шапочку не потерять!» - сказала спортсменка. 18-летняя Ефимова добавила, что во время подготовки к чемпионату России ей часто приходилось ездить в Ростов-на-Дону, где она готовилась к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Кроме того, перед первенством страны пловчиха заболела и подошла к турниру не в лучшей форме. Несмотря на эти неприятности, Ефимова выиграла золотую медаль чемпионата России на дистанции 100 метров брассом, показав результат одна минута, 7,56 секунды. Она отобралась в сборную России на чемпионат Европы 2010 года, который пройдет в Будапеште. В 2009 году на чемпионате мира в Риме Ефимова завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров брассом. Кроме того, она выиграла серебряную награду на дистанции 100 метров брассом.