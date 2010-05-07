Скончавшийся во время матча футболист получил желтую карточку

Защитник хорватского футбольного клуба «Младост», выступающего в шестом по значимости дивизионе чемпионата страны, скончался во время матча с командой «Хрватски Сокол». При этом арбитр встречи показал футболисту, потерявшему сознание и упавшему на газон, желтую карточку. Об этом сообщает Eurosport. На 35-й минуте матча 32-летний защитник «Младости» Горан Туньич упал на газон. Арбитр расценил случившееся как симуляцию со стороны Туньича и показал игроку желтую карточку. Только после этого судья обратил внимание на то, что футболисту требуется медицинская помощь. Причиной случившегося стал сердечный приступ. Медики пытались оказать помощь Туньичу, однако футболист скончался еще до того, как его отправили в больницу. По словам представителей «Младости», ранее состояние здоровья Туньича никогда не вызывало опасений у врачей. Lenta.ru