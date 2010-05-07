Анисина: Мухортовой и Бланшару никто не даст выступать за Францию

Олимпийская чемпионка Марина Анисина рассказала о том, почему Мария Мухортова и Жером Бланшар не будут выступать за Францию. Об интернациональных парах: «Мне пришлось уехать во Францию одной. Я уезжала исключительно из-за фигурного катания. Осталась без партнера, Гвендаль ответил мне и пригласил во Францию. Это были другие времена. Тогда было и с визами сложно, и с оформлением документов. Марии Мухортовой будет проще: у нее и тренер останется прежний, и обстановка вокруг родная. А их решение встать в пару – так это решение тренера. Олег Васильев грамотный специалист, он знает, что делает». О Жероме Бланшаре: «Он всегда хотел добиться результата, но у него что-то не складывалось с партнершами. А сейчас, может быть, он и найдет то, что ему нужно. Я допускаю, что у них все получится. Жерому ведь не нужно тратить время на адаптацию. Он давно живет в России и говорит по-русски. Когда недавно приезжал Гвендаль, мы общались – Бланшар выглядел очень довольным своей жизнью в России». О возможном выступлении Мухортовой-Бланшала за Францию: «Мухортова сейчас была на Олимпиаде, представляла там Россию. Значит, за другую страну она выступать еще не сможет. Если я в Нагано выступала за Францию, то в Солт-Лейк-Сити представлять Россию мне уже никто бы не дал. И если, к примеру, я сейчас поеду в Сочи, то мне придется выступать за Францию. Такие правила. На чемпионате мира можно выступать за другую страну, а на Олимпиаде – нет», – рассказала Анисина в интервью «Комсомольской правде».