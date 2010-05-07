Ф/катание. Оксана Грищук будет баллотироваться на пост главы Федерации

Двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук намерена баллотироваться на пост главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР), сообщает «Время новостей». Эту информацию подтвердил и нынешний руководитель федерации Валентин Писеев. На днях спортсменка направила официальное письмо министру спорта Виталию Мутко с просьбой поддержать ее кандидатуру на выборах и содействовать ее возвращению на родину. В своем послании Грищук сообщает, что обладает глубочайшими знаниями, дипломатическими навыками и знает, как исправить ситуацию в российском фигурном катании и поднять его на новый уровень.