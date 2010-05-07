Дрогба — лучший игрок «Челси» в сезоне

Без пяти минут чемпион Англии лондонский «Челси» определил лауреатов сезона. Ивуарийский форвард Дидье Дрогба получил главную награду - он признан лучшим игроком «аристократов» сезона 2009/10. Его 26 мячей практически обеспечили команде чемпионство. Это первая подобная награда для Дидье, в предыдущем голосовании победу праздновал Фрэнк Лампард. Мяч Эшли Коула в ворота Сандерленда был назван Голом сезона: «Я усердно тренировался с Лампсом и Дидье, но мяч шел выше ворот. А в той игре я получил мяч от Терри и не знал что делать, но мне удался «финт Круиффа» и к счастью, голкипер уже оказался на газоне и я перебросил его». Флоран Малуда стал Игроком года по версии самих футболистов: «Это один из моих лучших сезонов, хочу поблагодарить одноклубников, однако я больше предпочитаю коллективные награды, так что хотелось бы сделать дубль». Turnir.com.ua со ссылкой на goal.com