Жубер будет тренироваться у американца или канадца

Директор французской команды Жан-Ролан Ракль заявил, что новым тренером Бриана Жубера будет североамериканский специалист. «Мы немного опешили от таких событий. Сейчас главное – постановка двух новых программ, работа над хореографией и выбор музыки. Этим летом Бриан выйдет за рамки обычного. Он будет тренироваться не в Альпах, а за океаном. Мы хотим получить строгого тренера. У нас почти нет времени, но существует два-три варианта в Северной Америке. Бриан по-прежнему хочет жить в Пуатье. Это ему необходимо. Он будет работать за границей и время от времени приезжать в Париж», – цитирует Ролана Nouvelle Republique. По информации издания, новым тренером Жубера, скорее всего, будет либо американский, либо канадский специалист. Имена не уточняются. Уже на следующей неделе Бриан улетает в Торонто.