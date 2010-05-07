Хоккей. Чехи назвали состав на чемпионат мира

Главный тренер сборной Чехии по хоккею Владимир Ружичка назвал состав на чемпионат мира 2010 года, который стартует в Германии 7 мая, сообщает hokeu.cz. Состав носит расширенный характер. В него попали 28 игроков (три вратаря, десять защитников и 15 нападающих), тогда как в окончательной заявке должно быть 23 хоккеиста. Окончательный состав сборной Ружичка должен определить 7 мая. В него должны войти минимум два вратаря и 15 полевых игроков, максимум - три вратаря и 20 полевых игроков. По окончании первого группового этапа чемпионата мира тренер может расширить состав до 25 хоккеистов. Выводить из состава игроков, попавших в первоначальный список, нельзя. На первом групповом этапе соперниками сборной Чехии будут Швеция, Норвегия и Франция. 9 мая чехи сыграют с французами, 11 мая - с норвежцами, 13 мая - со шведами. За несколько дней до начала чемпионата мира было объявлено, что по окончании турнира Ружичка покинет свой пост. Новым главным тренером сборной Чехии станет Алоиз Гадамчик. Расширенный состав сборной Чехии на чемпионат мира по хоккею Вратари: Томаш Вокоун (Флорида Пантерс, НХЛ), Онджей Павелец (Атланта, НХЛ), Якуб Штепанек (Витковице). Защитники: Михал Розивал (Нью-Йорк Рейнджерс, НХЛ), Карел Рахунек (ОХК Динамо, КХЛ), Мирослав Блатяк (Салават Юлаев, КХЛ), Петр Часлава (Тимра, Швеция), Ангел Крстев (Ферьестад, Швеция), Томаш Мойжиш (МОДО, Швеция), Онджей Немец (Карловы Вары), Филипп Новак (ОХК Динамо, КХЛ), Михал Баринка (Витковице), Петр Гржегоржек (Ческе Будеевице). Нападающие: Яромир Ягр, Якуб Клепиш (оба - Авангард, КХЛ), Якуб Ворачек (Коламбус Блю Джэкетс, НХЛ), Ян Марек, Томаш Ролинек (оба - Металлург Мг, КХЛ), Иржи Новотны (Атлант, КХЛ), Лукаш Кашпар (Оулу, Финляндия), Роман Червенка (Славия), Петр Губачек (Брно), Марек Квапил (Витковице), Петр Коукал (Пардубице), Петр Вампола, Яна Коварж (оба - Плзень), Мартин Ружичка (Тржинец), Милан Гулаш (Ческе Будейовице). Lenta.ru