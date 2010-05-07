Рауль: Роналду первым приходит на тренировку и последним уходит с нее

Нападающий «Реала» Рауль поделился впечатлениями от работы со своим одноклубником Криштиану Роналду. «Было бы скучно, будь все игроки одинаковыми. Роналду – один из лучших профессионалов, которых я видел. Он настоящий победитель, человек, который не хочет пропустить ни одной игры. Он говорит, что думает, однако при этом сосредоточен на общем деле. Он первым приходит на тренировку и последним уходит с нее. Я вижу его и говорю себе: «Надо больше работать». Он потрясающий парень, настоящий лидер», – цитирует Рауля AS.