Моуринью признан лучшим тренером мира

Главный тренер «Интера» Жозе Моуринью признан Международной ассоциацией спортивной прессы лучшим тренером мира. Моуринью набрал почти в два раза больше голосов, чем занявший в опросе второе место главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. В опросе приняли участие 200 профессиональных журналистов из 96 стран. Моуринью набрал 36% голосов, Фергюсон – 20%. Далее расположились главный тренер сборной России Гус Хиддинк, который в ближайшее время официально возглавит сборную Турции, главный трене сборной Англии Фабио Капелло и рулевой итальянской сборной Марчелло Липпи. Голосование проходило на конгрессе ассоциации в турецкой Анталье, сообщает Marca.