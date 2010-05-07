Хоккей. Церемонию открытия чемпионата мира проведет Владимир Кличко

С 7 по 23 мая в Германии пройдет чемпионат мира по хоккею. Принимающими городами первенства стали Кельн и Маннгейм. Игры состоятся в кельнской «Ланксесс Арене» вместимостью 18 500 зрителей и маннгеймской «САП-Арене» на 13 500 зрителей. Матч-открытие турнира пройдет на футбольном стадионе. Он состоится в пятницу на Veltins Arena, домашнем стадионе «Шальке-04» в Гельзенкирхене. Для хоккейного матча специально установят ледовую площадку, а учитывая то, что вместимость стадиона составляет 76 тысяч зрителей, вполне может быть побит мировой рекорд по числу хоккейных болельщиков на одном поединке. Кстати, церемонию открытия чемпионата мира будет вести украинский боксер Владимир Кличко вместе с известной немецкой телеведущей Клаудией Кляйнерт. В турнире примут участие 16 команд, разделенных на 4 группы. Сначала сборные сыграют в один круг друг с другом. Затем из четырех групп по 3 сильнейших коллектива образуют еще 2 группы по 6 команд в каждой. В этих группах сыграют только те, кто не встречался на первом этапе. Потом по 4 лучшие команды составят четвертьфинальные пары, которые и продолжат борьбу за медали. А четыре худшие команды первого этапа сыграют еще один турнир в один круг, где определятся две сборные-неудачницы, которые не попадут на следующий чемпионат мира и отправятся в Первый дивизион, сообщает Лига. Составы групп: Группа А: Россия, Беларусь, Словакия, Казахстан Группа В: Канада, Швейцария, Латвия, Италия Группа С: Швеция, Чехия, Норвегия, Франция Группа D: Финляндия, США, Германия, Дания.