«Торо Россо» нашла спонсора

«Торо Россо» заключила долгосрочное соглашение с Money Service Group, финансовой компанией из Лихтенштейна. Логотип компании появится на болидах и экипировке команды. «Торо Россо» рада приветствовать Money Service Group в качестве нового спонсора. С нетерпением ждем начала совместной работы. Это обнадеживающее событие для нашей команды, ведь не так много новых спонсоров приходит в «Формулу-1». Горды, что Money Service Group выбрала именно «Торо Россо». Надеемся, что наш союз станет победным», – цитирует руководителя команды Франца Тоста Motorsport.