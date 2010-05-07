Винокуров: Постараюсь надеть розовую майку лидера «Джиро»

Казахстанский велогонщик «Астаны» Александр Винокуров надеется на удачное выступление в веломногодневке «Джиро д’Италия», которая станет для него первой в карьере. «Для меня «Джиро» – незнакомая гонка. У меня хорошие ноги, но хочу преодолевать «Джиро» день за днем, без какого-либо давления. Победа в «Льеж – Бастонь – Льеж» показала мне, на что я способен. Но выступать на протяжении двух или трех недель – это совершенно другое. Для начала постараюсь выиграть этап или два, возможно, надеть розовую майку лидера. Дальше – посмотрим», – цитирует Винокурова Сyclingnews. «Джиро д’Италия» начнется 8 мая в Амстердаме. Sports.ru