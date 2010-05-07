Сабо обвинил Газзаева в развале «Динамо»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо обвинил нынешнего наставника «Динамо» Валерия Газзаева в развале команды. Сабо назвал Газзаева главным виновником неудачного выступления динамовцев в чемпионате Украины, где они досрочно уступили первое место донецкому «Шахтеру», пишет издание «Спорт Уик-энд». «Динамо» потеряло шансы на чемпионство 5 мая, когда уступило «Шахтеру» на выезде со счетом 0:1. За тур до конца чемпионата Украины отрыв «Шахтера» от киевлян вырос до шести очков. Сабо напомнил, по ходу турнира «Динамо» опережало команду из Донецка на семь очков, но растеряло это преимущество. Говоря о матче «Шахтер» - «Динамо», Сабо отметил, что киевляне в этой игре не показали ничего. Тренер добавил, что и «Шахтер» в этот день провел не лучший матч. Валерий Газзаев возглавил киевское «Динамо» в июне 2009 года. В минувшем сезоне динамовцы не смогли выиграть ни чемпионат, ни Кубок Украины, а в Лиге чемпионов не вышли из группы. Lenta.ru