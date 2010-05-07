В Ferrari отказались от изображения штрих-кодов на болидах

Команда Формулы-1 Ferrari удалила изображение штрих-кодов со своих машин, сообщает пресс-служба Скудерии. Это сделано для того, чтобы пресечь обвинения конюшни в рекламе сигарет Marlboro, которые появились неделей раньше. «Вместе с Philip Morris International, мы решили изменить раскраску наших болидов, начиная с Гран-при Испании, - сказано в заявлении команды. - Это решение было принято для того, чтобы прекратить все спекуляции по поводу так называемых «штрих-кодов», которые никогда не предназначались для продвижения табачной марки. Этим мы хотим положить конец этой нелепой истории и сосредоточиться на более важных вещах, чем такие необоснованные обвинения». Команда Ferrari на протяжении многих лет сотрудничает с корпорацией Philip Morris, которой принадлежит бренд Marlboro. Контракт был продлен в 2005 году, и по оценкам специалистов, по его условиям за 10 лет сотрудничества Ferrari должна получить 1 миллиард доллларов. Считается, что реклама Marlboro во время проведения гонки появляется на болидах только в тех странах, в которых табачная реклама разрешена. Однако и во время европейских Гран-при на болиды и форму гонщиков команды были нанесены красно-бело-черные штрих-коды, напоминающие логотип Marlboro и внешнее оформление пачки сигарет. Lenta.ru