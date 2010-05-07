Президент Франции отменил прием в честь призеров Ванкувера 11 мая

Французская биатлонистка Сандрин Байи на своем официальной сайте рассказала об отмене приема в Елисейском дворце в честь призеров Олимпийских игр в Ванкувере. «Прием в Елисейском дворце отменили, но все равно поеду в Париж на встречу 11 мая со своим спонсором компанией Subaru, 17 мая – в Цюрих на вечер компании Odlo. Мне очень важна их поддержка. Но все же чествование медалистов состоится в технологическом университете города Аннеси. Там же с августа по сентябрь пойду на курсы. Мари Лор Брюне и Полин Жакен также будут на них присутствовать. Так что с удовольствием с ним встречусь», – отметила Байи. Sports.ru