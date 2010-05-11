Блохин: Предложения работы главным тренером у меня есть

Спортивный директор одесского «Черноморца» Олег Блохин рассказал о вылете команды из премьер-лиги и своих планах на будущее. «Останусь в «Черноморце» или уйду? Пока ответить не могу. Еще не разговаривал с руководством клуба. А о первой лиге скажу так: «Черноморец» не должен был вылетать. С другой стороны, может, эта ситуация заставит пересмотреть отношение к команде, – сказал Блохин в интервью Сегодня. – Думаю, на следующий год «Черноморец» вернется в элиту. Только, как сказал Баль после «Зари», надо поменять менталитет, всю систему. Меня, например, потрясло отношение многих молодых ребят. Такое впечатление, что предел мечтания – попасть из дубля в первую команду. Желания расти, зарабатывать больше я не увидел. Непонятное отношение и у устоявшихся игроков. Спасибо могу сказать лишь Ващуку. Но один человек ничего не решает. А спастись на агонии, которая имела место в последнем отрезке игры с «Зарей», было невозможно. Если ли у меня предложения работы главным тренером? Мне звонил мой менеджер Варга – есть. Будет конкретика – я вам скажу».