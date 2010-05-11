Тайсон выйдет на ринг за 30 миллионов долларов

Майку Тайсону предложили 30 млн долларов за участие в новом телевизионном реалити-шоу. По замыслу проекта, камеры будут следить за тем, как Тайсон тренируется к поединку, который может быть показан по телеканалу в прямом эфире. «Соперник уже выбран. Я сомневаюсь, что Тайсон откажется от этого предложения», — заявил источник, близкий к боксеру. Пока неясно, по каким правилам пройдет этот бой. Первоначально предполагалось, что этот будет боксерский поединок, однако источник подтвердил, что соперник имеет отношение к боям смешанного стиля. В прошлом Тайсон часто проявлял интерес к этому виду единоборств и даже получил предложение провести поединок с известным бойцом Бобом Саппом. Источник категорически опроверг предположения, что Тайсон намерен продолжить боксерскую карьеру. В минувшую субботу Тайсон посетил в качестве гостя бой между американцами Флойдом Мэйуэзером и Шейном Мосли и, к удивлению многих, предстал значительно похудевшим. По словам источника, Майк потерял в весе около 45 кг. Тайсона воодушевило новое предложение и единственным препятствием является отсутствие промоутерской лицензии на организацию такого мероприятия. turnir.com.ua со ссылкой на svodka.net