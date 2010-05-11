Хоккей. ЧМ. Сборная США проиграла Дании

Сборная США потерпела второе поражение подряд в первом групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Вечером в понедельник, 10 мая, североамериканская команда в овертайме уступила сборной Дании со счетом 1:2. Счет был открыт на 29-й минуте встречи, когда нападающий «Сэнт-Луиса» Ларс Эллер поразил ворота сборной США. Отыграться американцам удалось всего через четыре минуты, когда после броска защитника «Финикса» Кит Йэндла свет зажегся за воротами команды Дании. Победную шайбу в ворота американцев в овертайме забил Стефан Лассен. После этого матча Дания сохранила за собой лидерство в группе D - подопечные Пера Бэкмана выиграли два матча из двух возможных и заработали для команды 5 очков. По два очка набрали команды США и Германии, при том что последние сыграли лишь один матч. На последнем месте в группе D - сборная Финляндии, на ее счету ни одного очка.